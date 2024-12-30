Ковтун та Стельмах увійшли до складу збірної України на 2025 рік

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ із затвердженим складом національних збірних команд України з літніх олімпійських видів спорту на 2025 рік.

Склад національної команди зі спортивної гімнастики опублікований на сайті міністерства.

До складу збірної України увійшли Ілля Ковтун та Радомир Стельмах, які раніше були відсутні згідно з проєктом наказу Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, що на початку грудня з’явилась інформація щодо зміни спортивного громадянства Іллею Ковтуном та його тренером Іриною Горбачевой.

Президент НОК Вадим Гутцайт одразу прокоментував це та розповів, яка наразі склалась ситуація у вирішені цього нетривіального питання.

Додамо, що Ковтун та Горбачева увесь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повернувся в Україну після Олімпійських ігор у Парижі, де завоював срібну медаль.