Байлз звернулась до Байдена після перемоги Трампа на виборах президента США
Шестиразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз закликала президента США Джо Байдена рішуче діяти на важливі теми та внести зміни, які потрібні американським жінкам, перед завершенням його терміну на посаді.
У одному із своїй твітів Байлз просить його проявити лідерство та зробити значні кроки в питаннях, які хвилюють жінок в Америці.
"Містере Байден, мені потрібно, щоб ви підвелися, випрямили спину і зрушили деякі речі з місця перед вашим відходом.
З любов'ю, жінки Америки".
27-річна Байлз – одна з найуспішніших та найвідоміших спортсменок в США.
Вчора Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США за результатами виборів до остаточного підрахунку голосів. З перемогою 78-річного політика вже привітали очільники багатьох держав, а також відомі діячі зі світу спорту, зокрема президент UFC Дейна Уайт і президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Відзначимо, що аборти були дозволені в США на федеральному рівні понад 50 років тому і до 2022 року кожна вагітна жінка могла самостійно вирішувати, чи робити аборт. Втім за каденції Трампа рішенням Верховного суду США право на аборт має визначати влада кожного окремого штату.