Глава UFC відреагував на перемогу Трампа
Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дейна Вайт позитивно відреагував на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Функціонер розмістив у себе в Instagram сторіз, де за допомогою фотошопу розмістив обличчя політика на тіло бійця Алекса Перейри і підписав: "І новий... ".
Натякаючи, що новим "чемпіоном" став саме Трамп.
Вайт давно публічно підтримує саме лідера Республіканської партії. Сам Дональд не раз приходив на вечори UFC. У ніч виборів Дейна був у резиденції майбутнього президента в Мер-а-Лаго, Флорида.
Глава UFC також виступив із промовою перед прихильниками Трампа.
"Ніхто не заслуговує на це більше, ніж він, і ніхто не заслуговує на це більше, ніж його родина. Ось що відбувається, коли машина йде за вами. Його не зупинити. Він продовжує йти вперед. Він не здається. Він найстійкіша, найпрацьовитіша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті.
Його родина – неймовірні люди. Це карма, пані та панове. Він заслуговує на це. Вони заслуговують на це. Я хочу подякувати деяким людям і останньому, але не менш важливому, могутньому і сильному Джо Рогану. І дякую тобі, Америко", – сказав Вайт.