Глава UFC відреагував на перемогу Трампа

Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дейна Вайт позитивно відреагував на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Функціонер розмістив у себе в Instagram сторіз, де за допомогою фотошопу розмістив обличчя політика на тіло бійця Алекса Перейри і підписав: "І новий... ".

Натякаючи, що новим "чемпіоном" став саме Трамп.

Вайт давно публічно підтримує саме лідера Республіканської партії. Сам Дональд не раз приходив на вечори UFC. У ніч виборів Дейна був у резиденції майбутнього президента в Мер-а-Лаго, Флорида.

Глава UFC також виступив із промовою перед прихильниками Трампа.