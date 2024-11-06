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Президент ФІФА привітав Трампа з перемогою на виборах

Олег Дідух — 6 листопада 2024, 13:46
Президент ФІФА привітав Трампа з перемогою на виборах
Джанні Інфантіно
Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно на своїй сторінці в Instagram привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах в США.

"Вітаю, пане Президенте! Разом ми проведемо прекрасні клубний чемпіонат світу-2025 та чемпіонат світу 2026 року в США! Футбол об’єднує світ", – написав Інфантіно.

Нагадаємо, влітку 2025 року в США відбудеться клубний чемпіонат світу в розширеному форматі на 32 команди. У 2026 році США разом з Канадою та Мексикою прийме класичний чемпіонат світу серед збірних.

Нещодавно Трамп оголосив себе 47-м президентом США за результатами виборів до остаточного підрахунку голосів. З перемогою 78-річного політика вже привітали очільники багатьох держав, а також відомі діячі зі світу спорту, зокрема голова UFC Дейна Уайт.

ФІФА Дональд Трамп Джанні Інфантіно

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