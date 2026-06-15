Найстрашніша ніч у житті: будинок призерки ЧЄ-2023 постраждав від російського обстрілу

Срібна призерка чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики Єва Мелещук повідомила, що її будинок у Києві постраждав під час російського обстрілу в ніч на 15 червня.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Буквально наш дім. Найстрашніша ніч у моєму житті. Сподіваюся, що якомога більше людей отримали допомогу й змогли дістатися до безпечного місця. Ми нещодавно переїхали сюди і кілька років думали, що саме тут хочемо оселитися назавжди. Наша квартира неушкоджена, ми живі й у безпеці – дякувати Богу", – написала гімнастка.

Єва повідомила, що разом із рідними провела всю ніч у паркінгу. Один із будинків житлового комплексу був повністю зруйнований. Вибуховою хвилею було знищено ліфти та пошкоджено вхід до паркінгу.

"Я ненавиджу Росію і всіх, хто продовжує її підтримувати. Я ненавиджу, що досі є люди, які не розуміють, що ця держава здійснює геноцид проти українців, проти нашої землі та проти самого нашого існування", – написала Мелещук.

Згідно із повідомленням Повітряних Сил ЗС України, в ніч на 15 червня по Україні російська армія запустила 70 ракет і 611 БпЛА різних типів. Внаслідок удару особливо постраждали Київ, Дніпро та Харків.

У столиці України окупанти пошкодили Успенський собор Києво-Печерської Лаври, Мистецький арсенал, кіностудію імені Довженка та інші об'єкти. Наразі відомо про 5 загиблих.

Зазначимо, що Єва Мелещук ставала чемпіонкою Уеніверсіади-2019 та срібною призеркою чемпіонату Європи-2023 у командному багатоборстві.