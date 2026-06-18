Було дуже складно: Онофрійчук підбила підсумки чемпіонату Європи-2026 з художньої гімнастики

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук підбила підсумки чемпіонату Європи-2026 року, на якому вона здобула "бронзу" в особистому багатоборстві.

Про це вона розповіла Суспільному.

"Було дуже складно – не так, як минулого року. Зрозуміло, що для нас це ("бронза" – прим.) як золота медаль. Як на мене, кваліфікація пройшла дуже погано. Дуже рада, що змогла зібратися. Я була налаштована на медаль".

Також Таїсія дуже засмучена через те, що не пройшла до фіналу вправи з обручем.

"Я дуже була засмучена, бо обруч для мене – це легенда. За це було дуже прикро. Ми вже змінювали обруч, але вирішили на цей рік (не чіпати програму – прим). Наступного вже буде новий".

Тренерка Таїсії анонсувала, що вони вже підготували нову програму вправ з обручем, яку українська гімнастка вже відпрацьовує.

Окремо Онофрійчук поділилася очікуваннями на майбутні виступи.

"Сезон ще не закінчився. Сподіваюся, далі буде краще. Трошки втома є, але намагаюся не звертати на це увагу. І рухатися лише вперед".

Зазначимо, що цього року на українку очікують щонайменше два престижні турніри. Спершу в липні міланським етапом фінішує Кубок світу, а вже в серпні у Франкфурті відбудеться головні змагання сезону – чемпіонат світу.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи-2026 Таїсія Онофрійчук здобула бронзову нагороду з особистого багатоборства, а також посіла шосте місце в фіналі з вправ із м'ячем.

У свою чергу, збірна України зупинилася за крок від медалі в групових вправах з 3 м'ячами та 2 парами булав на Євро-2026.