Це наслідок дій головного тренера: український гімнаст – про рішення Ковтуна

Український гімнаст Петро Пахнюк звинуватив головного тренера збірної України Геннадія Сартинського у ситуації з Іллею Ковтуном, який почав процедуру зміни громадянства.

Про це він розповів в Instagram.

"Типові наслідки дій головного тренера Сартинського, не здивований. Успіху нашим спортсменам і їхнім тренерам з новими починаннями, вас завжди чекають вдома", – розповів Пахнюк.

Напередодні заявилась інформація, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова вирішили отримати хорватське громадянство.

Варто зазначити, що протягом усього минулого року Ковтун та Горбачова готувалися до паризьких Олімпійських ігор саме у Хорватії. Спортсмен не повернувся в Україну після ОІ-2024, де завоював срібну медаль.

У грудні Іллю включили у склад збірної України на 2025 рік. Відповідний наказ опублікувало Міністерство молоді та спорту.