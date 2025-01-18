Захарова: Українська федерація вживатиме заходів щодо зміни громаданства Ковтуна

Віцепрезидентка Української федерації спортивної гімнастики Стелла Захарова розповіла деталі ситуації зі зміною громадянства Іллі Ковтуна.

У коментарі для Sport-express.ua вона звинуватила тренерку олімпійського чемпіона Ірину Горбачову у цьому рішенні, заявивши, що Горбачова – зрадниця України.

"Для мене це не стало несподіванкою. Можу сказати одне. Тренерка Ковтуна – зрадниця. Зміна громадянства була спланованою. Я так думаю, що вони готувалися до цього заздалегідь, ще до Олімпійських ігор. Вони прекрасно розуміли, що до Олімпіади цього робити не можна, і цілеспрямовано все планували. Ми це знали й розуміли. Ковтуна виростила Україна, вклала в нього чималі гроші. Останні три роки перед Олімпіадою вони сиділи в Хорватії, і наша держава витратила на них 15 млн гривень", – сказала Захарова.

На питання, чи може Україна якось повернути ці кошти, Захарова відповіла, що ні. Всі гроші були перераховані законно. Вона також розповіла, яким чином українська сторона намагалася переконати олімпійського медаліста представляти Україну й надалі.

"НОК, Федерація розмовляла з його тренеркою, вона і в Міністерстві була перед новим роком, із нею міністр розмовляв. Вона сказала, що дасть відповідь через півтора тижня. Ковтуна навіть включили до списку збірної України, його ніхто звідти не виключав. НОК сказав, що домовився з Горбачовою і все буде нормально. На жаль, як ми побачили, до нового року стався нахабний шантаж усієї гімнастики".

Українська федерація, за словами Захарової, планує вжити заходів щодо цієї ситуації. Також віцепрезидентка федерації вважає, що гімнаста за це рішення покарає і доля.

"Українська федерація зараз про це думає, і ми вживатимемо заходів. Україна у важкі часи витратила багато грошей на гімнаста та його тренерку, які зараз перейшли під прапор іншої держави. На жодного гімнаста збірної не було витрачено стільки грошей, скільки на Ковтуна. Міжнародна громадськість не дуже добре сприймає такі дії спортсменів. Я не думаю, що в майбутньому на Ковтуна і його тренерку чекає велика ейфорія. Як Бог розпорядиться, так воно і буде. Думаю, карма повинна їх наздогнати", – додала Захарова.

Нагадаємо, напередодні срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства.

Варто зазначити, що протягом усього минулого року Ковтун та Горбачова готувалися до паризьких Олімпійських ігор саме у Хорватії. Спортсмен не повернувся в Україну після ОІ-2024, де завоював срібну медаль.