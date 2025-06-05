Онофрійчук кваліфікувалася до двох фіналів чемпіонату Європи-2025

Таїсія Онофрійчук виступатиме одразу в двох фіналах чемпіонату Європи 2025 року з художньої гімнастики, який проходить в естонському Таллінні.

Сьогодні, 5 червня, відбулися кваліфікаційні змагання вправ з обручем та м'ячем, у яких брали участь Онофрійчук та Поліна Каріка.

У вправах з обручем Онофрійчук посіла друге місце з результатом 29.800 бала, у той час як Каріка не змогла кваліфікуватися, встановивши 21-й результат (26.400 бала).

Результати кваліфікації вправ з обручем

І хоча Поліна краще впоралася під час кваліфікації із м'ячем, заробивши 26.900 бала, цього вистачило тільки для десятого місця. Таким чином, вона буде другою резервісткою для фіналу.

А ось Таїсія пройшла і цю кваліфікацію, хоча результат виявився гіршим, ніж попередній (27.900 бала, п'яте місце).

Результати кваліфікації вправ з м'ячем

Завтра, 6 червня, обидві українки виступатимуть у ще двох кваліфікаціях: вправи з булавами та стрічкою. Фінали усіх видів змагань відбудуться у неділю, 8 червня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка влаштували українське дербі за третє місце Європейського Кубку.

Раніше стало відомо, що українські юніорки завоювали дві медалі Європейському Кубку в Баку.