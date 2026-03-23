Онофрійчук завоювала 4 золота та бронзу на Гран-прі в Марбельї

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола п'ять нагород на другому етапі Гран-прі сезону з художньої гімнастики в іспанській Марбельї.

Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

До "золота" у багатоборстві Таїсія додала ще три медалі найвищої проби та одну "бронзу" в окремих вправах.

У фіналі вправ з м'ячем Онофрійчук набрала 29.100 бала, посівши перше місце. 17-річна українка випередила італійку Тару Драгаш (28.600) та Тахміну Ікромову з Узбекистану (27.850).

Ще одне "золото" Таїсія здобула у вправах з обручем, де набрала 30.400 балів, отримавши найбільший показник за складність свого виступу (13.900).

У вправах зі стрічкою Онофрійчук посіла перше місце, показавши результат 29.850 бала. Українка випередила "нейтральну" Марію Борісову на 1.050 балів.

У фіналі з булавами Таїсія піднялася на третю сходинку п'єдесталу, з результатом 29.200 бала. У цій вправі "золото" здобула Тахміна Ікромова (30.400), а "срібло" – Софія Рафаелі

Результати Онофрійчук на Гран-прі в Марбельї

🥇"золото" в багатоборстві (115.500),

🥇"золото" у вправах з обручем (30.400)

🥇"золото" у вправах з м'ячем (29.100)

🥇"золото" у вправах зі стрічкою (29.850)

🥉"бронза" у вправах з булавами (29.200).

На рахунку збірної України також "бронза" у групових вправах. "Синьо-жовті" виступали у складі Діани Баєвої, Єлизавети Аззи, Олександри Ющак, Кіри Ширикіної та Валерії Перемети.

Раніше повідомлялося, що Онофрійчук виграла дві золоті медалі на етапі Гран-прі у Таллінні.