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Готові перегризти горло землячці через мову: Нікольченко – про реакцію людей на свої висловлювання

Богдан Войченко — 20 червня 2025, 11:04
Готові перегризти горло землячці через мову: Нікольченко – про реакцію людей на свої висловлювання
Влада Нікольченко
Instagram

Колишня гімнастка Влада Нікольченко відреагувала на хейт від людей у соцмережах через свої висловлювання щодо української мови.

Українська спортсменка опублікувала відповідний допис в Інстаграмі.

"Ось він – людський фактор: ті, хто найменше пише, зазвичай роблять найбільше. Ви, звісно, все більше мене розчаровуєте, лише підтверджуючи мої слова. Я – людина, яка нічого вам не зробила, ми навіть особисто не знайомі, а ви мені через мову готові побажати смерті, спалити на вогнищі тощо.

Просто вдумайтесь… Люди, прокиньтеся! Це такі дрібниці на сьогоднішній деньнад нашими головами літають ракети, гинуть люди, а ви готові перегризти горло своїй же землячці через мову. Ви серйозно?

Коли ви востаннє донатили? Не пам’ятаєте? То краще займіться справою. Це смішно. Не ганьбіть країну", – написала гімнастка.

Нагадаємо, Нікольченко опинилася в центрі мовного скандалу після своєї публічної заяви щодо української мови.

Пізніше на висловлювання гімнастки відповіла її колега Марія Височанська, яка публічно розкритикувала позицію Влади, закликавши позбуватися не лише російського, а й "інформаційного сміття".

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