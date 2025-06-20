Готові перегризти горло землячці через мову: Нікольченко – про реакцію людей на свої висловлювання

Колишня гімнастка Влада Нікольченко відреагувала на хейт від людей у соцмережах через свої висловлювання щодо української мови.

Українська спортсменка опублікувала відповідний допис в Інстаграмі.

"Ось він – людський фактор: ті, хто найменше пише, зазвичай роблять найбільше. Ви, звісно, все більше мене розчаровуєте, лише підтверджуючи мої слова. Я – людина, яка нічого вам не зробила, ми навіть особисто не знайомі, а ви мені через мову готові побажати смерті, спалити на вогнищі тощо.

Просто вдумайтесь… Люди, прокиньтеся! Це такі дрібниці на сьогоднішній день – над нашими головами літають ракети, гинуть люди, а ви готові перегризти горло своїй же землячці через мову. Ви серйозно?

Коли ви востаннє донатили? Не пам’ятаєте? То краще займіться справою. Це смішно. Не ганьбіть країну", – написала гімнастка.