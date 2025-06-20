Позбувайтесь такого сміття: колишня українська гімнастка жорстко пройшлася по Нікольченко за слова про мову

Ексгімнастка збірної України Марія Височанська публічно розкритикувала позицію Влади Нікольченко, закликавши позбуватися не лише російського, а й "інформаційного сміття".

Напередодні Нікольченко опинилася в центрі мовного скандалу після своєї публічної заяви щодо української мови.

"Я не хотіла підіймати цю тему привселюдно, але обставини цього вимагають. Це цитата жінки, яка сьогодні поховала чоловіка. А ось реакція людини на цей пост. Як вам така реакція?

Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі.

Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі І точно не транслювати на аудиторію, раз ти вже знову в Україні", – написала Височанська.