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Позбувайтесь такого сміття: колишня українська гімнастка жорстко пройшлася по Нікольченко за слова про мову

Богдан Войченко — 20 червня 2025, 08:56
Позбувайтесь такого сміття: колишня українська гімнастка жорстко пройшлася по Нікольченко за слова про мову
Марія Височанська
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Ексгімнастка збірної України Марія Височанська публічно розкритикувала позицію Влади Нікольченко, закликавши позбуватися не лише російського, а й "інформаційного сміття".

Напередодні Нікольченко опинилася в центрі мовного скандалу після своєї публічної заяви щодо української мови.

"Я не хотіла підіймати цю тему привселюдно, але обставини цього вимагають. Це цитата жінки, яка сьогодні поховала чоловіка. А ось реакція людини на цей пост. Як вам така реакція?

Тому позбувайтеся не тільки російського, а й такого сміття, не побоюся цього слова, у своєму інфопросторі.

Свою нікому не потрібну позицію варто тримати при собі І точно не транслювати на аудиторію, раз ти вже знову в Україні", – написала Височанська.

Також Височанська продемонтрувала скриншот із перепискою з Нікольченко, де колишня гімнастка відповіла на промову дружини загиблого військового.

"Та взагалі без питань, мова, якою розмовляють люди, не починає і не зупиняє війни, на превеликий жаль. А культури російської в Україні немає, крім кухні хіба що – пельмені ніхто їсти не перестане", – написала Нікольченко.

Нагадаємо, батько Марії є військовослужбовцем з 2015 року. Він захищав Україну на Донбасі та отримав важке поранення під час боїв за Донецький аеропорт.

Зазначимо, що Височанська у 2020 році зробила внесок у чотири медалі для України на чемпіонаті Європи. Українка також ставала фіналісткою Олімпійських ігор в Токіо.

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