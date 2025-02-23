Чепурний виграв два "срібла" на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Назар Чепурний за один день змагань виграв одразу дві срібні медалі першого етапу Кубку світу, який проходив у німецькому Коттбусі.

Спочатку проходили змагання в опорному стрибку, за який 22-річний українець отримав від суддів 14,216 бала. Цього вистачило, щоб стати срібним призером, програвши лише представнику Вірменії Артуру Давтяну, який за свій виступ отримав 14,900 бала.

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Згодом Чепурний змагався у фіналі Кубку світу на паралельних брусах. Там Назар здобув ще одну нагороду, також срібну – результатом 14,266 бала український гімнаст посів друге місце. А переможцем став японець Кайто Сугімото, який випередив Чепурного всього на 0,034 бала.

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Варто також зазначити, що сьогодні виступала ще й Діана Лобок, проте вона не змогла поборотися за медалі. У змаганнях на колоді вона стала п'ятою (12,433), а у вільних правах – лише сьомою (11,066).

Нагадаємо, що сьогодні завершився чемпіонат світу з біатлону, в якому виступали українські спортсмени.

На жаль, ані в жіночому масстарті, ані в чоловічому українцям не пощастило опинитися навіть поряд із нагородами.