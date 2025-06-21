Олімпійська чемпіонка Барселони в 50-річному віці здобула медаль Кубку світу

Легенда гімнастики Оксана Чусовітіна здобула срібло в опорному стрибку на етапі Кубку світу в Ташкенті. За день до цього вона відсвяткувала своє 50-річчя.

Про це повідомила пресслужба Olympics.com.

Для неї це вже третя медаль на етапах Кубку світу цього сезону. Раніше цього сезону вона здобула золото на етапі в Баку (Азербайджан) та бронзу в Котбусі (Німеччина).

50-річна спортсменка показала результат 13,275 балли. Переможницею стала представниця Болгарії Валентина Георгієва (13 450).

Чусовітіна за кар'єру представляла СРСР, Узбекистан та Німеччину. У 1992 році Оксана стала Олімпійською чемпіонкою Барселони. Загалом брала участь у восьми Олімпійських іграх, але медаль взяла потім лише на Іграх у Пекіні 2008 року.

Чусовітіна планує виступити на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі. Олімпійські ігри у Парижі спортсменка пропустила через травму.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Оксана виступала на відкритих змаганнях у Росії. Зокрема, у жовтні 2024 року Чусовітіна стала переможницею турніру в Новосібірську.

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України з гімнастики хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою. Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації.