Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Третє золото: Ковтун знову переміг на Кубку світового виклику в Копері

Владислав Уткін — 2 червня, 21:50
Третє золото: Ковтун знову переміг на Кубку світового виклику в Копері

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув золоту нагороду у вправах на паралельних брусах на Кубку світового виклику в Копері (Словенія).

Ковтун посів перше місце з результатом 15,350 бала, випередивши тайванця Юань Хсі-Хуна на 0,450.

Для українця це вже четверта медаль на етапі в Копері — раніше він виграв золото у вільних вправах та на коні, а також срібло в кільцях.

Зазначимо, що Ілля також виступав у фіналі на поперечині та показав шостий результат (13,550). Інший український гімнаст Радомир Стельмах посів 5 місце (13,900).

Не залишилась Україна без нагород і серед жінок. Анна Лащевська набрала у вправах на колоді 13,050 бала та здобула срібло. 5 місце у цій дисципліні посіла Діана Лобок.

Спортивна гімнастика Ілля Ковтун

Ілля Ковтун

Радівілов переміг на Кубку світового виклику, Ковтун виборов срібло
Ковтун здобув золото на Кубку світового виклику в Копері
Ковтун — найкращий спортсмен України у квітні
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи

Останні новини