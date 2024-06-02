Третє золото: Ковтун знову переміг на Кубку світового виклику в Копері

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув золоту нагороду у вправах на паралельних брусах на Кубку світового виклику в Копері (Словенія).

Ковтун посів перше місце з результатом 15,350 бала, випередивши тайванця Юань Хсі-Хуна на 0,450.

Illia Kovtun 🇺🇦 on Parallel Bars: it's golden, of course. Kovtun has earned his third individual title in Koper! 🥇🥇🥇 #FIGWorldCup #Gymnastics pic.twitter.com/5YGz190Y0V — FIG (@gymnastics) June 2, 2024

Для українця це вже четверта медаль на етапі в Копері — раніше він виграв золото у вільних вправах та на коні, а також срібло в кільцях.

Зазначимо, що Ілля також виступав у фіналі на поперечині та показав шостий результат (13,550). Інший український гімнаст Радомир Стельмах посів 5 місце (13,900).

Не залишилась Україна без нагород і серед жінок. Анна Лащевська набрала у вправах на колоді 13,050 бала та здобула срібло. 5 місце у цій дисципліні посіла Діана Лобок.