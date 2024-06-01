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Чемпіон Гімнастика

Ковтун здобув золото на Кубку світового виклику в Копері

Олександр Булава — 1 червня, 19:17
Ковтун здобув золото на Кубку світового виклику в Копері

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув золоту нагороду у вільних вправах на Кубку світового виклику в Копері (Словенія).

Ковтун у боротьбі за перше місце випередив на 0,150 чинного олімпійського чемпіона, ізраїльтянина Артема Довгоп’ята. Третє місце посів Унаї Баїгоррі з Болгарії.

Кубок світового виклику
Копер, Словенія
Вільні вправи, 1 червня

  1. Ілля Ковтун (Україна) – 14,600
  2. Артем Довгоп'ят (Ізраїль) – 14,450
  3. Унаї Баїгоррі (Іспанія) – 14,150

Зазначимо, що Ілля цього сезону вже брав золото на Кубку світового виклику. Він став найкращим у вільних вправах в Осієку.

Нагадаємо, Ковтун став триразовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики, який відбувся в італійській Ріміні. Він став найкращим у вправах на перекладині та паралельних брусах, а також вибором золоту нагороду в командних змаганнях.

Ілля Ковтун

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