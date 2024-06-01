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Радівілов переміг на Кубку світового виклику, Ковтун виборов срібло

Олександр Булава — 1 червня, 20:45
Радівілов переміг на Кубку світового виклику, Ковтун виборов срібло

Бронзовий призер Олімпіади-2012 Ігор Радівілов здобув золоту нагороду у вправах на кільцях на Кубку світового виклику в Копері (Словенія).

Радівілов у боротьбі за перше місце випередив іншого українця — Іллю Ковтуна. Третє місце посів представник Словенії Лука Боянч.

Нагадаємо, першу медаль на турнірі для України здобув Ілля Ковтун у вільних вправах.

Нещодавно Ігор Радівілов здобув бронзову нагороду в опорному стрибку на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Туреччині.

Ігор Радівілов Спортивна гімнастика Ілля Ковтун

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