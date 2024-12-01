Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Ігор Радівілов оголосив про завершення кар'єри.

Про це рішення 32-річного уродженця Маріуполя повідомляє Суспільне.

За інформацією джерела, український гімнаст повідомив про це після зустрічі у клубному чемпіонаті Німеччини.

"Доброго вечора всім фанатам гімнастики. Надзвичайно приємно кожного дня стежити за підтримкою нашої команди. Колись давно я сказав, що мій шлях завершиться саме тут, де все й почалося – у місті Котбус. Насправді важко про це говорити, прощатися з моєю командою, моєю родиною. За ці роки Котбус став мені неначе домом. Хочу подякувати моїм друзям, які були поруч всі ці роки, моїй родині, команді, керівництву, людям, які завжди нас підтримували. Було приємно працювати з вами всі ці роки. Дякую та бажаю всього найкращого вам, удачі", – сказав Ігор.

Ігор Радівілов виграв свою єдину олімпійську нагороду на Іграх у Лондоні в 2012 році. Тоді він став третім в опорному стрибку.

Ігор – п'ятиразовий чемпіон Європи, він також по два рази ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату світу.

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