Це ні з чим і ні з ким не пов'язано: Радівілов – про рішення завершити кар'єру
Ігор Радівілов
НОК України
Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Ігор Радівілов, який напередодні оголосив про завершення кар'єри, детальніше розповість про причину такого рішення не раніше, ніж за тиждень.
Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.
Видання звернулося до Радівілова із проханням розповісти, чому він ухвалив рішення закінчити спортивну кар’єру зараз, чи пов’язано це зі скандалами у федерації спортивної гімнастики, а також, чим він планує займатися у найближчому майбутньому.
"Усі відповіді можу дати не раніше, ніж за тиждень. Я ще не в Україні. Єдине, що скажу, це те, що зараз це ні з чим і ні з ким не пов'язано", – відповів Радівілов.
Ігор Радівілов виграв свою єдину олімпійську нагороду на Іграх у Лондоні в 2012 році. Тоді він став третім в опорному стрибку.
Ігор – п'ятиразовий чемпіон Європи, він також по два рази ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату світу.