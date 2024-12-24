Гутцайт розповів, яка наразі ситуація з Ковтуном і чи змінить він громадянство
Президент НОК України Вадим Гутцайт прокоментував можливу зміну громадянства срібним призером Олімпіади-2024 Іллею Ковтуном, наголосивши, що з ним ведуться розмови щодо цього.
Слова Гутцайта передає Sport-Express.ua.
"Нагадаю, востаннє громадянство з наших відомих спортсменів змінив борець Семен Новіков. І став олімпійським чемпіоном вже в складі збірної Болгарії.
Щодо Ковтуна, то я особисто зустрічався із тренером Іллі, Іриною Горбачовою. У нас була дуже продуктивна розмова. Ми спілкувалися по-дружньому, із повагою один до одного. Запропонували всі умови та всі можливості, щоб Ілля залишився і тренувався на батьківщині.
Тому я вірю, що він все ж виступатиме за Україну. Але рішення зараз прийматиме сам спортсмен зі своїм тренером", – сказав президент НОК.
Нагадаємо, 4 грудня з’явилася інформація, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова роздумують над змінною спортивного громадянства.
Трохи пізніше тренерка Ковтуна прокоментувала дані чутки та негативно відгукнулась про підтримку зі сторони НОК.