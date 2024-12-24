Гутцайт розповів, яка наразі ситуація з Ковтуном і чи змінить він громадянство

Президент НОК України Вадим Гутцайт прокоментував можливу зміну громадянства срібним призером Олімпіади-2024 Іллею Ковтуном, наголосивши, що з ним ведуться розмови щодо цього.

Слова Гутцайта передає Sport-Express.ua.

"Нагадаю, востаннє громадянство з наших відомих спортсменів змінив борець Семен Новіков. І став олімпійським чемпіоном вже в складі збірної Болгарії.

Щодо Ковтуна, то я особисто зустрічався із тренером Іллі, Іриною Горбачовою. У нас була дуже продуктивна розмова. Ми спілкувалися по-дружньому, із повагою один до одного. Запропонували всі умови та всі можливості, щоб Ілля залишився і тренувався на батьківщині.

Тому я вірю, що він все ж виступатиме за Україну. Але рішення зараз прийматиме сам спортсмен зі своїм тренером", – сказав президент НОК.