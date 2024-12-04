Все стане відомо до кінця цього року: тренерка Ковтуна прокоментувала чутки про зміну спортивного громадянства

Ірина Горбачова, тренерка українського спортсмена Іллі Ковтуна, повідомила, що чутки про можливий перехід під спортивне громадянство Хорватії не безпідставні. Вона сказала, що все стане відомо вже до кінця цього року.

Її слова цитує видання 18000.

"Інформація є вірною, але не достовірною. Дякую, що звернули на нас увагу, коли вже є срібло Олімпійських ігор 2024, а до цього чомусь не дуже усіх цікавило кому та хто що буде пробачати. (Не цікаво було – прим.) Як ми тримаємося, якими психологічними, моральними, фізичними, фінансовими тощо ресурсами тримаємося! Офіційна та остаточна інформація буде в кінці 2024 року. Там будуть усі конкретні та чіткі роз’яснення", – написала вона.

Варто зазначити, що протягом усього року Ковтун та Горбачова готувалися до паризьких Олімпійських ігор саме у Хорватії. Після Олімпіади Ілля не повернувся в Україну.

Нагадаємо, що кількома днями раніше про завершення кар'єри оголосив Ігор Радівілов, який разом з Іллєю Ковтуном представляв Україну на Олімпіаді-2024.

Трохи пізніше 32-річний спортсмен дав свій перший коментар з цього приводу.