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Чемпіон Гімнастика

🥇Чепурний виборов золото на Кубку світу в Катарі

Олексій Мурзак — 19 квітня 2025, 18:35
🥇Чепурний виборов золото на Кубку світу в Катарі
Назар Чепурний
Getty Images

Український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном у вправах на паралельних брусах на Кубку світу в Катарі.

Українець набрав 14,166 бала, випередивши представників Австралії та Швейцарії, які стали другим та третім відповідно.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Результати у вправах на паралельних брусах

  1. Назар Чепурний (Україна) – 14,166
  2. Джессі Мур (Австралія) – 14,100
  3. Маттео Джубелліні (Швейцарія) – 13,700

Напередодні Чепурний виборов срібну медаль в опорному стрибку.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.

Спортивна гімнастика Назар Чепурний

Спортивна гімнастика

🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Катарі
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