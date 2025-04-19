🥇Чепурний виборов золото на Кубку світу в Катарі

Український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном у вправах на паралельних брусах на Кубку світу в Катарі.

Українець набрав 14,166 бала, випередивши представників Австралії та Швейцарії, які стали другим та третім відповідно.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Результати у вправах на паралельних брусах

Назар Чепурний (Україна) – 14,166 Джессі Мур (Австралія) – 14,100 Маттео Джубелліні (Швейцарія) – 13,700

Напередодні Чепурний виборов срібну медаль в опорному стрибку.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.