🥇Чепурний виборов золото на Кубку світу в Катарі
Назар Чепурний
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Український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном у вправах на паралельних брусах на Кубку світу в Катарі.
Українець набрав 14,166 бала, випередивши представників Австралії та Швейцарії, які стали другим та третім відповідно.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Результати у вправах на паралельних брусах
- Назар Чепурний (Україна) – 14,166
- Джессі Мур (Австралія) – 14,100
- Маттео Джубелліні (Швейцарія) – 13,700
Напередодні Чепурний виборов срібну медаль в опорному стрибку.
На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.