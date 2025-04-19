🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Катарі
Назар Чепурний
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Український гімнаст Назар Чепурний здобув срібну нагороду на етапі Кубку світу в Катарі.
В опорному стрибку українець сумарно набрав 14,383 бала.
Перемогу ж здобув представник Вірменії Артур Давтян, а бронзову медаль виборов турок Емірхан Картін.
Кубок світу зі спортивної гімнастики
Результати в опорному стрибку
- 1. Артур Давтян (Вірменія) - 14,449
- 2. Назар Чепурний (Україна) - 14,383
- 3. Емірхан Картін (Туреччина) - 14,149
Нагадаємо, у березні Чепурний завоював золото на етапі Кубку світу в Баку.
Зауважимо, що опорний стрибок є коронною дисципліною Назара Чепурного, де він здобував бронзу чемпіонату світу-2023 та бронзу чемпіонату Європи-2024.
На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.