🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Катарі

Український гімнаст Назар Чепурний здобув срібну нагороду на етапі Кубку світу в Катарі.

В опорному стрибку українець сумарно набрав 14,383 бала.

Перемогу ж здобув представник Вірменії Артур Давтян, а бронзову медаль виборов турок Емірхан Картін.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Результати в опорному стрибку

1. Артур Давтян (Вірменія) - 14,449

2. Назар Чепурний (Україна) - 14,383

3. Емірхан Картін (Туреччина) - 14,149

Нагадаємо, у березні Чепурний завоював золото на етапі Кубку світу в Баку.

Зауважимо, що опорний стрибок є коронною дисципліною Назара Чепурного, де він здобував бронзу чемпіонату світу-2023 та бронзу чемпіонату Європи-2024.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.