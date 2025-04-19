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🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Катарі

Олексій Мурзак — 19 квітня 2025, 17:31
🥈Чепурний став срібним призером в опорному стрибку на Кубку світу в Катарі
Назар Чепурний
Getty Images

Український гімнаст Назар Чепурний здобув срібну нагороду на етапі Кубку світу в Катарі.

В опорному стрибку українець сумарно набрав 14,383 бала.

Перемогу ж здобув представник Вірменії Артур Давтян, а бронзову медаль виборов турок Емірхан Картін.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Результати в опорному стрибку

  • 1. Артур Давтян (Вірменія) - 14,449
  • 2. Назар Чепурний (Україна) - 14,383
  • 3. Емірхан Картін (Туреччина) - 14,149

Нагадаємо, у березні Чепурний завоював золото на етапі Кубку світу в Баку.

Зауважимо, що опорний стрибок є коронною дисципліною Назара Чепурного, де він здобував бронзу чемпіонату світу-2023 та бронзу чемпіонату Європи-2024.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.

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