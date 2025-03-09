Чепурний завоював золото на етапі Кубку світу в Баку

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту нагороду на етапі Кубку світу в азербайджанському Баку.

Українець став найкращим в опорному стрибку, набравши 14,466 бала за підсумком двох спроб. Українець випередив китайця Хуана Мінці та нейтрального білоруса Єгора Шеремкова.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний (Україна) – 14,466 бала; Хуан Мінці (Китай) – 14,416; Єгор Шеремков (-) – 14,099

Для Чепурного ця медаль стала другою на Кубку світу в Баку, раніше черкасець завоював бронзу у вільних вправах. Також у вправах на паралельних брусах 22-річний українець став п'ятим.

Інший український гімнаст Владислав Грико не зумів завоювати медаль у Баку. 28-річний харків'янин став шостим на коні та сьомим у вправах на кільцях.

Зауважимо, що опорний стрибок є коронною дисципліною Назара Чепурного, де він здобував бронзу чемпіонату світу-2023 та бронзу чемпіонату Європи-2024.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.