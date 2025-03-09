Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Чепурний завоював золото на етапі Кубку світу в Баку

Станіслав Лисак — 9 березня 2025, 12:04
Назар Чепурний
Назар Чепурний
Getty Images

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту нагороду на етапі Кубку світу в азербайджанському Баку.

Українець став найкращим в опорному стрибку, набравши 14,466 бала за підсумком двох спроб. Українець випередив китайця Хуана Мінці та нейтрального білоруса Єгора Шеремкова.

Кубок світу зі спортивної гімнастики

  1. Назар Чепурний (Україна) – 14,466 бала;
  2. Хуан Мінці (Китай) – 14,416;
  3. Єгор Шеремков (-) – 14,099

Для Чепурного ця медаль стала другою на Кубку світу в Баку, раніше черкасець завоював бронзу у вільних вправах. Також у вправах на паралельних брусах 22-річний українець став п'ятим.

Інший український гімнаст Владислав Грико не зумів завоювати медаль у Баку. 28-річний харків'янин став шостим на коні та сьомим у вправах на кільцях.

Зауважимо, що опорний стрибок є коронною дисципліною Назара Чепурного, де він здобував бронзу чемпіонату світу-2023 та бронзу чемпіонату Європи-2024.

На Олімпійських іграх-2024 Чепурний кваліфікувався з першого місця до фіналу, однак у вирішальних спробах не зумів випередити суперників, зупинившись на шостій сходинці.

Назар Чепурний Владислав Грико

Назар Чепурний

Чепурний виграв бронзову медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики
Чепурний виграв два "срібла" на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики
Чепурний: Судді занизили нам із Радівіловим бали
Чепурний: У федерації гімнастики України відбувається битва за владу
Чепурний та Радівілов не зуміли завоювати медаль в опорному стрибку на Олімпійських іграх-2024

Останні новини