Українська чемпіонка Європи з хайдайвінгу хоче змінити спортивне громадянство

Українська стрибунка у воду Неллі Чуканівська хоче змінити своє спортивне громадянство на хорватське.

Про це 19-річна спортсменка повідомила у відеозверненні на сторінці "Висотні стрибки у воду" на Фейсбуці.

"Моя мрія — одного дня виступати за Хорватію. Я хочу будувати своє майбутнє саме тут, тому що це мій дім. Із вдячності я хотіла б представляти Хорватію у професійному спорті. Україна — моя батьківщина, вона назавжди залишиться в моєму серці. А тут, у Хорватії, я живу, тренуюся і бачу своє спортивне майбутнє. Якщо я хочу представляти Хорватію, мені потрібно отримати хорватське громадянство. Я хотіла б допомогти розвивати цей професійний вид спорту в Хорватії", – заявила спортсменка хорватською мовою.

Чуканівська народила в Покрові Дніпропетровської області, проте на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала до Хорватії.

У поточному році в Парижі Чуканівська принесла Україні перше в історії "золото" чемпіонату Європи в хайдайвінгу. В 2022 році стала чемпіонкою світу серед юніорок.

Нагадаємо, в 2025 році українське спортивне громадянство на хорватське змінив відомий спортивний гімнаст Ілля Ковтун.