Жук – про виліт з Євро-2026 від Франції: Ми могли пройти далі, ми хотіли цього

Футзаліст збірної України Євгеній Жук прокоментував поразку команди від Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026 року з футзалу, наголосивши, що "синьо-жовті" могли проходити далі.

Про це він сказав у коментарі для MEGOGO.

"Такі форуми – це шанс, який дається не всім. Ми могли пройти далі. Ми хотіли цього. Ми робили все, що від нас залежить. Але, мабуть, ті помилки, які були у нас, вони зробили так, що ми сьогодні програли. І програли так, що могли пройти далі. У нас були реальні шанси, але так вийшло. Хочеться вибачитись перед рідними та вболівальниками, які нас підтримували весь шлях. Він був різний. Сказати дякую їм, дякую нашим військовим. Вони роблять набагато більше, ніж робимо ми. Вони дійсно герої. І для них дійсно хотілося зробити свято", – сказав Жук.