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Гравець збірної України звернувся до військових: Всі перемоги, які є – це ваша заслуга

Ігор Чернявський — 5 жовтня, 23:33
Гравець збірної України звернувся до військових: Всі перемоги, які є – це ваша заслуга

Гравець збірної України Євгеній Жук присвячує всі перемоги національної команди захисникам, які героїчно боронять Батьківщину від російських окупантів.

Слова Жука наводить Асоціація футзалу України.

"По-перше, хочу звернутися до вболівальників, які зараз захищають нашу країну. Ми безмежно вдячні вам, і всі перемоги, які є – це ваша заслуга. Ви ті люди, які надихають нас і надають нам сили в тяжкі хвилини. Вірте в нас, уболівайте серцем, і все буде Україна! Слава Україні!"

Також Євгеній поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу, в якому зустрінуться збірній Бразилії та Аргентини.

"На мою думку, обидві збірні готові до перемоги в цьому матчі. У кожної з них є свої сильні сторони: в Бразилії – це індивідуальна майстерність, але Аргентина дуже дисциплінована, і завдяки командним діям вони готові перемагати будь-яку збірну.

Думаю, буде дуже цікавий фінал, адже для цього покоління збірної Аргентини це вже третій фінал Чемпіонату світу поспіль, і досвід таких матчів на їхньому боці. Для Бразилії ж 12 років без перемог дуже болісні, тому це їхній шанс повернути Кубок додому!"

Окрім фіналу, в неділю, 6 жовтня також відбудеться матч за бронзові медалі, в якому Україна зіграє з Францією. Початок матчу – о 15:30 за київським часом.

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