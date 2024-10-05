Гравець збірної України звернувся до військових: Всі перемоги, які є – це ваша заслуга

Гравець збірної України Євгеній Жук присвячує всі перемоги національної команди захисникам, які героїчно боронять Батьківщину від російських окупантів.

Слова Жука наводить Асоціація футзалу України.

По-перше, хочу звернутися до вболівальників, які зараз захищають нашу країну. Ми безмежно вдячні вам, і всі перемоги, які є

Також Євгеній поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу, в якому зустрінуться збірній Бразилії та Аргентини.

"На мою думку, обидві збірні готові до перемоги в цьому матчі. У кожної з них є свої сильні сторони: в Бразилії – це індивідуальна майстерність, але Аргентина дуже дисциплінована, і завдяки командним діям вони готові перемагати будь-яку збірну.

Думаю, буде дуже цікавий фінал, адже для цього покоління збірної Аргентини це вже третій фінал Чемпіонату світу поспіль, і досвід таких матчів на їхньому боці. Для Бразилії ж 12 років без перемог дуже болісні, тому це їхній шанс повернути Кубок додому!"