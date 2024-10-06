Жук: Думаю, в країні ніхто не вірив у нас до кінця

Гравець збірної України Євгеній Жук поділився враженнями від перемоги над Францією у матчі за третє місце чемпіонату світу-2024.

Одразу після гри Жук дав коментар в ефірі "Суспільне Спорт".

"Емоції, емоції, емоції! Мабуть, не кожна людина може їх пережити. Я дуже радий – за себе, за команду, за збірну, за країну, за воїнів, які зараз нас захищають. Це просто щось неймовірне.

Я думаю, що в країні ніхто не вірив у нас до кінця. Можливо, лише близькі люди. Я не знаю, хто вірив, але ми зробили те, що до нас ніхто не робив. Немає слів. Я такий радий за хлопців, за країну, за себе – за всіх! Дякую всім за підтримку", – сказав Жук.