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Жук: Думаю, в країні ніхто не вірив у нас до кінця

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 17:33
Жук: Думаю, в країні ніхто не вірив у нас до кінця

Гравець збірної України Євгеній Жук поділився враженнями від перемоги над Францією у матчі за третє місце чемпіонату світу-2024.

Одразу після гри Жук дав коментар в ефірі "Суспільне Спорт".

"Емоції, емоції, емоції! Мабуть, не кожна людина може їх пережити. Я дуже радий – за себе, за команду, за збірну, за країну, за воїнів, які зараз нас захищають. Це просто щось неймовірне.

Я думаю, що в країні ніхто не вірив у нас до кінця. Можливо, лише близькі люди. Я не знаю, хто вірив, але ми зробили те, що до нас ніхто не робив. Немає слів. Я такий радий за хлопців, за країну, за себе – за всіх! Дякую всім за підтримку", – сказав Жук.

У бронзовому фіналі Євгеній відзначився двома голами. Загалом на його рахунку 4 голи на цьому мундіалі.

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