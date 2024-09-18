Збірна України зустрінеться з Анголою на чемпіонаті світу 2024

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 4 матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

Свій шлях на турнірі продовжить національна збірна України, яка зустрінеться з Анголою. Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Розклад матчів ЧС-2024

15:30 Ангола – Україна

15:30 Лівія – Казахстан

18:00 Аргентина – Афганістан

18:00 Іспанія – Нова Зеландія

Зазначимо, що у групі C Україна грає з Анголою, Афганістаном та Аргентиною. Наразі "синьо-жовті" посідають останню сходинку таблиці, після розгромної поразки від аргентинців. Додамо, що для виходу у плейоф українцям потрібно зайняти 1-2 місце у списку.