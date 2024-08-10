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Чоловіча та жіноча збірна України з футзалу визначилася з головними тренерами

Руслан Травкін — 10 серпня, 12:27
Чоловіча та жіноча збірна України з футзалу визначилася з головними тренерами

Олександр Косенко та Олег Шайтанов зберегли свої посади наставників збірних України з футзалу серед чоловіків та жінок.

Про це повідомляє УАФ.

54-річний Олександр Косенко, як мінімум, буде тренувати чоловічу збірну України до завершення чемпіонату Європи-2026. Він очолив національну команду в 2014 році.

47-річний Олег Шайтанов буде тренером до завершення чемпіонату світу-2025. Шайтанов тренує жіночу збірну з 2018 року.

Нагадаємо, що асистент Сергія Реброва у збірній України Гліб Платов покинув посаду спортивного директора у словацькому клубі ДАК.

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