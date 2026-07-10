Універсал збірної України продовжить кар'єру в іспанському чемпіонаті

Універсал збірної України Микола Микитюк продовжить свою кар'єру в іспанському чемпіонаті, підписавши контракт із місцевим клубом Ноя.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

Угода гравця з клубом розрахована на рік співпраці – до кінця сезону-26/27. Утім, у контракті прописана опція продовження догову ще на одну кампанію.

Зауважимо, що уродженець Одеси перейшов до іспанського чемпіонату в 2023 році. За цей час універсал виступав за Кордова Патрімоніо де ла Уманідад та АТП Ілюмінасьйон Рібера Наварра ФС.

За спиною Микитюка 69 матчів за збірну України. У складі "синьо-жовтих" він став бронзовим призером чемпіонату світу-2024 та виступав на чемпіонаті Європи-2026.

Додамо, що Ноя завершила сезон-25/26 на 11-й позиції в іспанській першості, набравши за 30 турів 39 залікових балів.

Нагадаємо, що напередодні лідер збірної України з футзалу Ігор Корсун перейшов до польського клубу Євробус.