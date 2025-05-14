Микитюк: Був контракт із польським клубом, але з'явилася пропозиція з Іспанії

Гравець збірної України з футзалу Микола Микитюк розповів, як відбувся його перехід в іспанський чемпіонат.

У коментарі ютуб-каналу "Сисоєвщина" він зазначив, що мав контракт із польським клубом, але все вдалося вирішити.

"Закінчився сезон у чемпіонаті України, ми програли у фіналі ХІТу, закінчився контракт з Ураганом. Я взимку домовився та підписав попередній контракт з польською командою, був налаштований їхати туди та грати там, уже й клуб розраховував на мене.

Але десь на початку червня звернувся тренер з Кордоби, запропонував, сказав, що вони хотіли би бачити мене в команді. Потім я вже безпосередньо почав спілкуватися з президентом команди.

Обговорення пройшло досить добре, мене все влаштовувало, їх також. Одна проблема була – треба було говорити з польською командою, щоб мене відпустили. Тому що контракт був чинний з 1 червня.

Було непросто звідти, так скажемо, піти, клуб не хотів мене відпускати. Якби не тренер, то я, напевно, поїхав би в Польщу, а не в Іспанію. Тому що він вплинув на президента команди з Польщі, на керівництво, і мене відпустили без проблем. Так, я відшкодував деяку суму, але в цілому все пройшло плавно", – сказав Микитюк.