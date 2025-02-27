Визначилось місце проведення заключних матчів збірної України у відборі до Євро-2026

Арена Widowiskowo-Sportowa вміщує до 3 тисяч глядачів

Збірна України з футзалу проведе матчі 5 та 6 турів основного раунду відбору на Євро-2026 у польській Кошаліні.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Поєдинки "синьо-жовтих" проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня) прийме місцева арена Hala Widowiskowo-Sportowa, яка вміщує до 3 тисяч глядачів.

Раніше планувалося, що всі номінально домашні матчі українська збірна проведе в Молдові.

Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів. У Румунії, яка йде на другому місці – 9 очок. Третє місце посідає Німеччина, а ось Кіпр не зміг набрати жодного залікового пункту та знаходиться на останній сходинці.