Визначилось місце проведення заключних матчів збірної України у відборі до Євро-2026
Арена Widowiskowo-Sportowa вміщує до 3 тисяч глядачів
АФУ
Збірна України з футзалу проведе матчі 5 та 6 турів основного раунду відбору на Євро-2026 у польській Кошаліні.
Про це повідомила Асоціація футзалу України.
Поєдинки "синьо-жовтих" проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня) прийме місцева арена Hala Widowiskowo-Sportowa, яка вміщує до 3 тисяч глядачів.
Раніше планувалося, що всі номінально домашні матчі українська збірна проведе в Молдові.
Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів. У Румунії, яка йде на другому місці – 9 очок. Третє місце посідає Німеччина, а ось Кіпр не зміг набрати жодного залікового пункту та знаходиться на останній сходинці.