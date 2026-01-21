Збірна України з футзалу оголосила фінальну заявку на Євро-2026

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко включив у заявку 14 футзалістів.

На жаль, через травми не зможуть допомогти Україні на Євро-2026 Ростислав Семенченко та Андрій Мельник.

Найбільше у заявці України представників київського ХІТа – аж п'ятеро.

Заявка збірної України з футзалу на Євро-2026

Воротарі: Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Київ Футзал).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).

Нагадаємо, що українська збірна стартує на турнірі матчем проти Вірменії, яка є абсолютною дебютанткою Євро. Поєдинок розпочнеться 22 січня о 17:00 (за київським часом).

Також підопічні Косенка потрапили в один квартет із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи В.