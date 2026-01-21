Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України з футзалу оголосила фінальну заявку на Євро-2026

Софія Кулай — 21 січня 2026, 12:35
Збірна України з футзалу оголосила фінальну заявку на Євро-2026
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко включив у заявку 14 футзалістів. 

На жаль, через травми не зможуть допомогти Україні на Євро-2026 Ростислав Семенченко та Андрій Мельник.

Найбільше у заявці України представників київського ХІТа – аж п'ятеро.

Заявка збірної України з футзалу на Євро-2026

Воротарі: Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан), Олександр Сухов (ХІТ), Юрій Савенко (Київ Футзал).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія).

Нагадаємо, що українська збірна стартує на турнірі матчем проти Вірменії, яка є абсолютною дебютанткою Євро. Поєдинок розпочнеться 22 січня о 17:00 (за київським часом).

Також підопічні Косенка потрапили в один квартет із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи В.

Читайте також :
Ексклюзив Як мінімум зіграють у фіналі, – екстренера жіночої збірної України оцінив шанси команди Косенка на Євро-2026
Збірна України з футзалу Євро-2026

Збірна України з футзалу

Як мінімум зіграють у фіналі, – екстренера жіночої збірної України оцінив шанси команди Косенка на Євро-2026
Збірна України – серед фаворитів, Білорусь – серед учасників: прев'ю Євро-2026
Вірменія – Україна: де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" на Євро-2026
Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів
Хотів зіграти у фінальній частині ЧЄ-2026: лідер збірної України про вимушену операцію

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік