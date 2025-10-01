Українська правда
Визначився суперник збірної України U-19 у півфіналі Євро-2025

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 22:58
АФУ

Збірна України U-19 з футзалу завдяки перемозі над Італією посіла друге місце в групі А.

Таким чином, у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти збірної Іспанії, яка стала переможцем групи В.

Іспанці здобули три перемоги на груповому етапі. Спочатку вони здолали Туреччину (3:0), потім мінімально переграли Чехію (3:2), а в третьому турі розгромили словенців (6:2).

Матч Іспанія – Україна відбудеться 3 жовтня. Початок – 18:00 за київським часом.

Зауважимо, що на минулому чемпіонаті Європи збірна України U-19 дійшла до півфіналу, де програла Іспанії.

