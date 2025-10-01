Стійка, перекладина та сейви Белімова: огляд матчу ЧЄ-2025 U-19 Італія – Україна

Сьогодні, 1 жовтня, збірна України з футзалу U-19 у межах 3 туру групового етапу Євро-2025 здолала італіців.

"Синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:0.

Огляд матчу:

Футзал – Чемпіонат Європи U-19

3 тур, 1 жовтня

Італія – Україна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Шпак (28), 0:2 – Першин (39)

Перший тайм був багатий на моменти, але команди не зуміли відкрити рахунок.

У другому таймі колектив Ігоря Москвичова міг виходити вперед, але удар Назара Першина прийняла на себе стійка.

Через кілька хвилин Олександр Швед таки "пробив" воротаря італійців.

Свій другий гол Україна забила наприкінці гри. Суперник почав грати 5 на 4, тому Першин переправив м'яч у пусті ворота.

Особливо варто виділити голкіпера Івана Белімова. Він здійснив кілька яскравих сейвів протягом гри.

Нагадаємо, збірна Іспанії буде суперником українців у півіфіналі.