Фантом вирвав перемогу в Урагана, Сокіл врятувався від поразки у матчі проти Авалона в 4-му турі Екстра-ліги

У суботу, 19 вересня, низкою матчів розпочався четвертий тур Екстра-ліги України з футзалу сезону-2026/27.

Першими, хто закінчив свою зустріч, стали столичний Фантом та івано-франківський Ураган. Команди влаштували гольову феєрію для глядачів, за підсумками якої переможцем вийшов саме київський колектив.

На останніх хвилинах, за рахунку 3:3, Ігор Байдак скористався штрафним ударом та приніс своїй команді перемогу.

Вже згодом Суха Балка змогла відігратися та переграти своїх суперників СкайАп. Саме "авіатори" першими відкрили рахунок, проте підопічні Станіслава Гончаренка не втратили контролю над ситуацією та забили три м'ячі протягом гри.

Натомість львівський Альянс спокійно розгромив київський Агромат.

А от хмельницькому Соколу не було так легко в протистоянні з броварським Аваланом. Команда Романа Ковальчика зуміла врятуватися від поразки завдяки голу Чорного під саму завісу зустрічі.

Завершила ігровий день звитяга київського ХІТа над дніпровським Атлетиком. Матч неодноразово переривався після оголошення повітряних тривог, відповідно тому з початку до завершення зустрічі пройшло майже 5 годин.

Чемпіонат України з футзалу– Екстра-ліга

4-й тур, 19 вересня

Фантом – Ураган 4:3

Голи: 1:0 – 9 Сторожук, 2:0 – 21 Горпинич, 2:1 – 27 Шотурма, 2:2 – 38 Дичук, 3:2 – 39 Чалий, 3:3 – 39 Шотурма, 4:3 – 40 Байдак.

СкайАп – Суха Балка 1:3

Голи: 1:0 – 12 Росс, 1:1 – 18 Першин, 1:2 – 35 Козлюк, 1:3 – 39 Сорокін.

Альянс – Агромат 7:3

Авалон – Сокіл 3:3

Голи: 0:1 – 15 Стрельцов, 1:1 – 18 Дамассено, 1:2 – 19 Бабак, 2:2 – 22 Сметаненко, 3:2 – 23 Стеценко, 3:3 – 40 Чорний.

Атлетик Футзал – ХІТ 1:2

Нагадаємо, що в заключному матчі третього туру Атлетик Футзал переміг СкайАп.