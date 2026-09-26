СкайАп у гольовій перестрілці здолав Сокіл у 5-му турі Екстра-ліги

У суботу, 26 вересня, низкою матчів продовжилась програма 5-го туру Екстра-ліги сезону-2026/27.

Розпочала ігровий день перемога київського СкайАпа над хмельницьким Соколом. Команди влаштували гольове шоу для своїх вболівальників, забивши 8 м'ячів протягом гри. Утім, столичний колектив зрештою тріумфував у цьому поєдинку з перевагою у 2 голи.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

5 тур, 26 вересня

Сокіл Х. – СкайАп 3:5 (2:3)

Наразі тривають ще три зустрічі: Ураган – Авалон Бровари, Альянс Львів – Фантом та ХІТ – Суха Балка.

Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Атлетик Футзал розгромив Агромат із рахунком 6:2.