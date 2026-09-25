Атлетик Футзал розгромив Агромат у 5 турі Екстра-ліги

Атлетик Футзал на виїзді розгромив із рахунком 6:2 Агромат у матчі Екстра-ліги сезону-2026/27. Поєдинок, який відбувся у п'ятницю, 25 вересня, відкривав програму 5 туру чемпіонату.

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Атлетика, проте в другому таймі гості забили ще 5 голів. Усе, на що спромігся Агромат – це 2 голи престижу наприкінці матчу.

Чемпіонат України, Екстра-ліга

5 тур, 25 вересня

Агромат – Атлетик Футзал – 2:6 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Нагорний, 0:2 – 24 Луїз, 0:3 – 25 Щур, 0:4 – 30 Кримковий, 0:5 – 30 Кримковий, 0:6 – 35 Коста, 1:6 – 36 Назаров, 2:6 – 37 Сизик

Ще 4 матчі в рамках 5 туру Екстра-ліги відбудуться в суботу, 26 вересня.

Раніше повідомлялося про те, що попередній тренер Атлетик Футзала Олександр Кабаненко покинув клуб через конфлікт із командою.