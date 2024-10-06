Найкращим гравцем фіналу ЧС-2024 визнали представника Норільского Нікєля

Нагороду найкращому гравцю фіналу чемпіонату світу-2024 отримав воротар збірної Бразилії Вілліан.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Аргентинці завдали 26 разів ударів у площину, але Вілліан відбив 25 з них. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Бразилії. Загалом голкіпер чемпіонів світу пропустив лише 5 голів за весь мундіаль, з них два – у півфінальному поєдинку з Україною.

На клубному рівні Вілліан представляє російський Норільскій Нікєль. Бразилець приєднався до команди з країни-терористки вже після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Нагадаємо, в матчі за третє місце чемпіонату світу-2024 збірна України розгромила Францію. Ця перемога зробила команду Олександра Косенка першим професійним чоловічим колективом в історії України, який виграв медалі ЧС в ігровому виді спорту.