Нападник Динамо – про футзальну збірну: Третє місце на ЧС – це велике досягнення
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Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат прокоментував успішний виступ національної футзальної команди на чемпіонаті світу, де команда Олександра Косенка здобула бронзові нагороди.
Про це Ванат розповів у інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.
"Сам чемпіонат світу не дивився. Дивився огляд. А так український футзал весь час дивлюся. У мене друг грає в Соколі. Звичайно, що третє місце – це велике досягнення. Хлопці молодці", – сказав Ванат.
У плейоф українці перемогли Нідерланди (3:1) в 1/8 фіналу та вибороли путівку до півфіналу, здолавши Венесуелу (9:4). У боротьбі за вихід у фінал команда поступилася п'ятиразовим чемпіонам світу — Бразилії (2:3).
У бронзовому фіналі Україна з рахунком 7:1 розгромила Францію. Команда Олександра Косенка стала першим українським чоловічим колективом в ігрових видав спорту, якому вдалося здобути медаль чемпіонату світу.