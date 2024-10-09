Нападник Динамо – про футзальну збірну: Третє місце на ЧС – це велике досягнення

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат прокоментував успішний виступ національної футзальної команди на чемпіонаті світу, де команда Олександра Косенка здобула бронзові нагороди.

Про це Ванат розповів у інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

"Сам чемпіонат світу не дивився. Дивився огляд. А так український футзал весь час дивлюся. У мене друг грає в Соколі. Звичайно, що третє місце – це велике досягнення. Хлопці молодці", – сказав Ванат.

У плейоф українці перемогли Нідерланди (3:1) в 1/8 фіналу та вибороли путівку до півфіналу, здолавши Венесуелу (9:4). У боротьбі за вихід у фінал команда поступилася п'ятиразовим чемпіонам світу — Бразилії (2:3).

У бронзовому фіналі Україна з рахунком 7:1 розгромила Францію. Команда Олександра Косенка стала першим українським чоловічим колективом в ігрових видав спорту, якому вдалося здобути медаль чемпіонату світу.