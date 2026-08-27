Тренер ХІТа: У нас максимальна задача на Лігу чемпіонів – перемога в кожному матчі

Головний тренер чемпіона України київського ХІТа Сергій Журба в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів про цілі команди на новий сезон.

Зокрема, наставник заявив, що перед колективом стоїть максимальна задача у Лізі чемпіонів, де суперниками стали португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд.

"У нас максимальна задача на Лігу чемпіонів – це перемога в кожному матчі. Звісно, у нас непроста група. Тому перше – вихід з групи, а далі рейтинг місць теж буде враховуватися. Тож намагатимемося здобувати максимальний результат.

У чемпіонаті? Постійно бути на рівні – непросто. Тому намагатимемося бути конкурентними. Багато команд нам заважатиме, бо ті, хто на вершині постійно – не дуже цікаві. Але ми намагатимемося повторити свій успіх та не дати супернику нас перемогти", – сказав Журба.