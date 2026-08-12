ХІТ підписав першого в історії клубу легіонера

Чемпіон України з футзалу ХІТ оголосив про підписання 26-річного бразильського універсала Келвіна — першого легіонера в історії клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон універсал відіграв за Київ Футзал (SkyUp Futsal), набравши 28 очок (22 голи + 6 асистів) у 28 матчах Екстраліги.

До переїзду в Україну Келвін виступав у Бразилії за Сер Алворада, Пеньяроль Гуайба та Палотіна Футзал (де провів три сезони). У 2024 році його визнали найкращим фланговим гравцем чемпіонату Паранаенсе.

Раніше столичний клуб поповнив склад ексгравцем Динамо Ернестом Романчуком.

Нагадаємо, на початку червня ХІТ вчетверте поспіль став чемпіоном України з футзалу, обігравши у фінальній серії Атлетик Футзал.

Напередодні визначились суперники столичного колективу по основному раунду футзальної Ліги чемпіонів сезону-2026/27.