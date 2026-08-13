П'ять команд розіграють Кубок нескорених-2026

З 18 по 21 серпня пройде передсезонний товариський турнір з футзалу "Кубок нескорених-2026".

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Упродовж чотирьох днів п'ять колективів визначатимуть володаря трофея в коловому протистоянні. У боротьбу за трофей вступають п'ять команд: Сармати (Херсон), Кардинал Авангард (Рівне), СкайАп-2 (Київ), Фантом-2 (Київ) та Десна-Belintech (Київ).

Матчі пройдуть без глядачів на трибунах, але всі поєдинки можна буде переглянути в прямій трансляції на Ютуб-каналі АФУ.

Розклад матчів:

18 серпня: 15:00 Фантом-2 – Сармати, 17:30 СкайАп-2 – Десна

19 серпня: 10:00 Десна – Фантом-2, 15:00 Сармати – СкайАп-2, 17:30 Кардинал Авангард – Фантом-2

20 серпня: 10:00 Сармати – Кардинал, 15:00 Фантом-2 – СкайАп-2, 17:30 Кардинал Авангард – Десна

21 серпня: 11:00 СкайАп-2 – Кардинал Авангард, 13:30 Десна – Сармати (15:30 — Церемонія нагородження)

Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги– 2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт у зв'язку з фінансовими проблемами.

Також не виступить у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси.