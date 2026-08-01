Воротар збірної України став гравцем Андерлехта

Воротар збірної України з футзалу Іван Бєлімов перейшов із казахстанського Каспія в бельгійський Андерлехт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний голкіпер підписав дворічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Бєлімов виступав за юніорську збірну (U-19) на двох чемпіонатах Європи: у Поречі (2023) та Кишиневі (2025). На молдовському Євро-2025 Бєлімов отримав звання "найкращого голкіпера турніру" та увійшовши до символічної збірної.

Наразі Іван уже дебютував за національну збірну України та потрапив до заявки на Євро-2026, хоча на турнірі не зіграв жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27.