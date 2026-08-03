Бронзовий призер футзального ЧС-2024 Зварич оголосив про завершення кар'єри

33-річний універсал Михайло Зварич оголосив про завершення професійної кар'єри футзаліста.

Про це він повідомив в Інстаграм.

"Я завжди знав, що цей день колись настане. Але ніколи не думав, що буде так важко підібрати слова. Я ухвалив рішення, що завершую свою професійну футзальну кар'єру… Якби багато років тому мені сказали, який шлях чекає попереду, я б, не вагаючись, пройшов його ще раз. Футзал подарував мені значно більше, ніж просто гру. Він подарував людей, які стали друзями. Команди, які стали родиною. Моменти, які назавжди залишаться в моєму серці. Я безмежно вдячний усім тренерам, партнерам по команді, керівникам клубів, медичному персоналу, вболівальникам і своїй родині. Дякую кожному, хто підтримував мене, вірив у мене й був поруч у найважливіші моменти", – сказав універсал.

Зварич зазначив, що завершує кар'єру з почуттям гордості, адже він віддав цій грі все.

"Я йду з професійного футзалу з почуттям вдячності та гордості. Без жалю. Тому що знаю: я віддав цій грі всього себе. Це не кінець. Це лише завершення одного великого розділу і початок нового", – підсумував Зварич.

Минулий сезон 33-річний гравець провів у складі SkyUP, відзначившись 2 голами та 6 результативними передачами в 19 поєдинках. За свою кар'єру Михайло також захищав кольори Урагану, Продексіма та Енергії. Разом із херсонським Продексімом він двічі виборював золото чемпіонату України — у 2019 та 2020 роках.

У складі національної збірної України Зварич провів 73 матчі, в яких забив 31 м'яч. У його активі бронза світової першості 2024 року (4 голи у 6 зустрічах) та 4-те місце на Євро-2022 (4 точних удари у 6 іграх).

Раніше повідомлялося, що воротар збірної України з футзалу Іван Бєлімов перейшов із казахстанського Каспія в бельгійський Андерлехт.