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Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Румунії

Микола Дендак — 17 грудня 2024, 18:22
Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Румунії
АФУ

Головний тренер збірної України Олександр Косенко визначився зі стартовим складом на другий матч кваліфікації Євро-2026 з футзалу проти Румунії.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Стартовий склад: Сухов, Абакшин, Зварич, Корсун, Семенченко.

Запасні: Савенко, Первєєв, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявський, Швед, Микитюк, Лебідь.

Поєдинок відбудеться в "City Hall Arena" у румунському місті Тиргу-Муреш. Зустріч розпочнеться об 19:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію, організовану Setanta Sports, в прямому ефірі на сайті Чемпіон.

У першій грі кваліфікації українці здобули впевнену перемогу над Кіпром, румуни ж розгромили Німеччину (6:0). Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026.

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