Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Вірменії в межах 1 туру Євро-2026

Тренерський штаб збірної України з футзалу визначився зі стартовим складом на матч 1 туру чемпіонаті Європи проти Вірменії, який відбудеться о 17:00 за київським часом.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Стартова п'ятірка на матч

Савенко, Абакшин, Фаренюк, Корсун, Микитюк

Запасні: Бєлімов, Швед, Жук, Педяш, Чернявський, Шотурма, Приходько, Сухов, Первєєв

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

Підопічні Олександра Косенка потрапили у групу B Євро-2026, де також зіграють із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0. Нещодавно головний тренер команди Косенко визначився зі складом викликаних гравців.