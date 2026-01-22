Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Вірменії в межах 1 туру Євро-2026

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 16:12
Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Вірменії в межах 1 туру Євро-2026
АФУ

Тренерський штаб збірної України з футзалу визначився зі стартовим складом на матч 1 туру чемпіонаті Європи проти Вірменії, який відбудеться о 17:00 за київським часом.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Стартова п'ятірка на матч

Савенко, Абакшин, Фаренюк, Корсун, Микитюк

Запасні: Бєлімов, Швед, Жук, Педяш, Чернявський, Шотурма, Приходько, Сухов, Первєєв

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі в цій новині.

Підопічні Олександра Косенка потрапили у групу B Євро-2026, де також зіграють із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0. Нещодавно головний тренер команди Косенко визначився зі складом викликаних гравців.

Збірна України з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу

Шевченко звернувся до збірної України напередодні старту на Євро-2026
Козаки Косенка проти дебютантів Євро-2026: прев'ю матчу Вірменія – Україна
Євро-2026. Вірменія – Україна: онлайн-трансляція
Збірна України з футзалу оголосила фінальну заявку на Євро-2026
Як мінімум зіграють у фіналі, – екстренер жіночої збірної України оцінив шанси команди Косенка на Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік