Україна з Румунією побореться за лідерство у групі відбору на Євро-2026

Сьогодні, 17 грудня, збірна України з футзалу зустрінеться з Румунією. Матч пройде у межах другого туру відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Гра пройде на арені "City Hall Arena" у румунському місті Тиргу-Муреш. Зустріч розпочнеться об 19:00 за київським часом.

Відбір до Євро-2026 – футзал

2 тур, 17 грудня

19:00 Румунія – Україна

Нагадаємо, у першому турі "синьо-жовті" на виїзді не мали проблем із Кіпром, обігравши острівну країни з рахунком 7:0. Румунія також успішно почала відбір – вони перемогли 6:0 Німеччину.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.

Воротарі: Олександр Сіріцький, Юрій Савенко, Олександр Сухов.

Універсали Владислав Первєєв, Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Ярослав Лебідь, Ростислав Семенченко, Михайло Зварич.