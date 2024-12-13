Україна матчем із Кіпром розпочне відбір на Євро-2026 з футзалу

Сьогодні, 13 грудня, збірна України з футзалу зустрінеться з Кіпром у першому турі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Матч пройде на арені "Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall" у місті Нікосія. Старт – 11:00 за київським часом.

Відбір на Євро-2026 – футзал

1 тур, 13 грудня

11:00 Кіпр – Україна

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.

Воротарі: Олександр Сіріцький, Юрій Савенко, Олександр Сухов.

Універсали Владислав Первєєв, Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Ярослав Лебідь, Ростислав Семенченко, Михайло Зварич.

Нагадаємо, напередодні гри наставник збірної України Олександр Косенко дав ексклюзивний коментар для Чемпіона.