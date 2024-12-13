Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Україна матчем із Кіпром розпочне відбір на Євро-2026 з футзалу

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 07:52
Україна матчем із Кіпром розпочне відбір на Євро-2026 з футзалу
facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Сьогодні, 13 грудня, збірна України з футзалу зустрінеться з Кіпром у першому турі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Матч пройде на арені "Tassos Papadopoulos Eleftheria Indoor Hall" у місті Нікосія. Старт – 11:00 за київським часом.

Відбір на Євро-2026 – футзал
1 тур, 13 грудня

11:00 Кіпр – Україна

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.

Воротарі: Олександр Сіріцький, Юрій Савенко, Олександр Сухов.

Універсали Владислав Первєєв, Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Ярослав Лебідь, Ростислав Семенченко, Михайло Зварич.

Нагадаємо, напередодні гри наставник збірної України Олександр Косенко дав ексклюзивний коментар для Чемпіона.

відбір Збірна України з футзалу кваліфікація Кіпр Олександр Косенко футзал Євро-2026

Збірна України з футзалу

Косенко оцінив рівень Кіпру, з яким Україна зіграє на старті кваліфікації Євро-2026
Косенко: Очікуємо виходу збірної України на чемпіонат Європи
Кіпр – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2026
Гравець збірної України: Період, коли мене не викликали, став важливим етапом для аналізу та саморозвитку
Визначився календар матчів збірної України в основному раунді відбору на Євро-2026

Останні новини